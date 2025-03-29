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Происшествия

Более 110 кг наркотиков изъяли у казахстанцев за неделю сотрудники МВД

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркоторговля, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 10:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сотрудники МВД провели крупнейшие задержания в нескольких городах и областях Казахстана за последнюю неделю, сообщает Zakon.kz.

В Алматы задержан 26-летний мужчина, который перевозил в своей машине 2,5 кг мефедрона, 50 г кокаина и 30 г синтетики "экстази". Кроме того, задержаны двое граждан, в чьей машине полицейские обнаружили почти килограмм мефедрона и 20 г кокаина.

В области Абай задержан 27-летний казахстанец, который пытался перебросить на территорию исправительного учреждения 2 кг гашиша, расфасованного в шести свертках.

В Астане вычислили 27-летнего мужчину, хранившего в холодильнике более 10 кг гашиша и 265 г марихуаны. Он приобретал их через Telegram-каналы.

Как сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан, за неделю в изоляторы водворены 29 человек.

"Изъято более 110 кг наркотиков, среди них свыше 78 кг синтетики, 9 кг гашиша, 22 кг марихуаны и 68 г кокаина. Министерство внутренних дел продолжает активную работу по выявлению и пресечению наркопреступлений", – рассказал сотрудник комитета.

Ранее в МВД рассказали, что полицейские собаки в Казахстане помогают выявлять закладки и крупные партии наркотиков.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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