Более 110 кг наркотиков изъяли у казахстанцев за неделю сотрудники МВД

Сотрудники МВД провели крупнейшие задержания в нескольких городах и областях Казахстана за последнюю неделю, сообщает Zakon.kz.

В Алматы задержан 26-летний мужчина, который перевозил в своей машине 2,5 кг мефедрона, 50 г кокаина и 30 г синтетики "экстази". Кроме того, задержаны двое граждан, в чьей машине полицейские обнаружили почти килограмм мефедрона и 20 г кокаина.

В области Абай задержан 27-летний казахстанец, который пытался перебросить на территорию исправительного учреждения 2 кг гашиша, расфасованного в шести свертках.

В Астане вычислили 27-летнего мужчину, хранившего в холодильнике более 10 кг гашиша и 265 г марихуаны. Он приобретал их через Telegram-каналы.

Как сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан, за неделю в изоляторы водворены 29 человек.

"Изъято более 110 кг наркотиков, среди них свыше 78 кг синтетики, 9 кг гашиша, 22 кг марихуаны и 68 г кокаина. Министерство внутренних дел продолжает активную работу по выявлению и пресечению наркопреступлений", – рассказал сотрудник комитета.

Ранее в МВД рассказали, что полицейские собаки в Казахстане помогают выявлять закладки и крупные партии наркотиков.