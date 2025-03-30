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Происшествия

Бетонная плита обрушилась на подростка в заброшенном здании в области Жетысу

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 00:34 Фото: Zakon.kz
В селе Сарыозек области Жетысу 30 марта спасатели оказали экстренную помощь 14-летнему подростку, на которого в заброшенном здании обрушилась бетонная плита, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, подросток находился внутри здания вместе с друзьями, когда произошло обрушение. На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная смена спасателей. С помощью лестницы и носилок они безопасно эвакуировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Юноша получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Подростков, заблудившихся в горах Алматинской области, искали с помощью беспилотника. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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