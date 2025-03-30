Бетонная плита обрушилась на подростка в заброшенном здании в области Жетысу
Фото: Zakon.kz
В селе Сарыозек области Жетысу 30 марта спасатели оказали экстренную помощь 14-летнему подростку, на которого в заброшенном здании обрушилась бетонная плита, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, подросток находился внутри здания вместе с друзьями, когда произошло обрушение. На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная смена спасателей. С помощью лестницы и носилок они безопасно эвакуировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Юноша получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Подробности инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Подростков, заблудившихся в горах Алматинской области, искали с помощью беспилотника.
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