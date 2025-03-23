Подростков, заблудившихся в горах Алматинской области, искали с помощью беспилотника

Четырех человек, в том числе троих подростков, искали вечером 22 марта 2025 года в горах Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Группа из пяти человек отправилась в горы села Каргалы вдоль реки Узын-Каргалы на рыбалку в субботу утром, но затем люди перестали выходить на связь.

"Из группы самостоятельно спустился только один человек, местонахождение остальных четверых – одного взрослого и троих подростков – было неизвестно", – рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

В поисках участвовали трое спасателей и два кинологических расчета. В воздух подняли два беспилотника. В итоге пропавших удалось обнаружить в 15 км выше плотины Узын-Каргалы.

Фото: МЧС РК

Никто из них не нуждался в медицинской помощи. Спасатели помогли им спуститься и доставили в населенный пункт.

Ранее в ДЧС Алматинской области предупредили о самопроизвольном сходе лавины в Енбекшиказахском районе.