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Происшествия

Ребенок во время игры застрял между бетонными плитами в Жамбылской области

спасатели помогли малышу, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 00:13 Фото: МЧС РК
В селе Улгули Жамбылской области во время игры на улице четырехлетний ребенок по неосторожности застрял между бетонными плитами, сообщает Zakon.kz.

Самостоятельно выбраться он не мог. Родные обратились за помощью к спасателям.

"На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно разжали плиты и освободили ребенка".Пресс-служба МЧС РК

Ранее полицейские с риском для здоровья помогли бабушке в Усть-Каменогорске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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