Ребенок во время игры застрял между бетонными плитами в Жамбылской области
Фото: МЧС РК
В селе Улгули Жамбылской области во время игры на улице четырехлетний ребенок по неосторожности застрял между бетонными плитами, сообщает Zakon.kz.
Самостоятельно выбраться он не мог. Родные обратились за помощью к спасателям.
"На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно разжали плиты и освободили ребенка".Пресс-служба МЧС РК
Ранее полицейские с риском для здоровья помогли бабушке в Усть-Каменогорске.
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