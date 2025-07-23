Ребенок во время игры застрял между бетонными плитами в Жамбылской области

Фото: МЧС РК

В селе Улгули Жамбылской области во время игры на улице четырехлетний ребенок по неосторожности застрял между бетонными плитами, сообщает Zakon.kz.

Самостоятельно выбраться он не мог. Родные обратились за помощью к спасателям. "На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно разжали плиты и освободили ребенка". Пресс-служба МЧС РК Ранее полицейские с риском для здоровья помогли бабушке в Усть-Каменогорске.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: