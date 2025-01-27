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Происшествия

В Павлодаре сняли на видео избиение девушки в компании сверстниц

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 11:02 Фото: pexels
В Казнете появилось видео жестокого избиения девушки. Примечательно, как отмечено в одном из СМИ Павлодара, что ролик разместила сама нападавшая. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Zakon.kz заявили, что личности участников уже установлены. Также возбуждено уголовное дело.

На первых кадрах можно увидеть, как агрессивная нападавшая наносит удары руками девушке, сидящей на диване. Затем пострадавшую валят на пол и продолжают наносить удары.

Автор Telegram-канала "Типичный Павлодар" отмечает, что на соцсети нападавшей подписаны более 5 тыс. человек. Лицо свое она не скрывает.

В пресс-службе областной полиции 27 января 2025 года уточнили, что по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.

"Причастная несовершеннолетняя передана под поручительство законного представителя. Кроме этого, к ответственности привлечена ее законный представитель за неисполнение обязанностей по воспитанию детей".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Теперь подросток взята на профилактический учет.

"Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Павлодара", – заключили в ведомстве.

В середине января сообщалось о другом инциденте. Тогда в Костанае избили врача и заставили оформить кредит: сумма ущерба составила почти 1,5 млн тенге. Теперь дебоширам за разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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