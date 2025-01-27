В Павлодаре сняли на видео избиение девушки в компании сверстниц
На первых кадрах можно увидеть, как агрессивная нападавшая наносит удары руками девушке, сидящей на диване. Затем пострадавшую валят на пол и продолжают наносить удары.
Автор Telegram-канала "Типичный Павлодар" отмечает, что на соцсети нападавшей подписаны более 5 тыс. человек. Лицо свое она не скрывает.
В пресс-службе областной полиции 27 января 2025 года уточнили, что по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.
"Причастная несовершеннолетняя передана под поручительство законного представителя. Кроме этого, к ответственности привлечена ее законный представитель за неисполнение обязанностей по воспитанию детей".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Теперь подросток взята на профилактический учет.
"Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Павлодара", – заключили в ведомстве.
В середине января сообщалось о другом инциденте. Тогда в Костанае избили врача и заставили оформить кредит: сумма ущерба составила почти 1,5 млн тенге. Теперь дебоширам за разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.