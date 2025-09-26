На буллинг пожаловались родители подростков, издевавшихся над пенсионером в Темиртау

В Караганде начался резонансный процесс по делу подростков, которые ворвались в дом пенсионера в Темиртау и жестоко издевались над ним, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, на скамье подсудимых девять человек. Большая часть – это учащиеся 9-го класса, а еще 33-летний мужчина. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж. Отмечается, что на процессе фигуранты вели себя очень шумно. Как уточняется, некоторые с трудом могли назвать свои анкетные данные.

Также выяснилось, что ранее эти же изверги напали на другого одинокого мужчину в соседнем подъезде. В семьях школьников жалуются, что после произошедшего сами столкнулись с буллингом:

– Ворвались пять-шесть человек и начали избивать. Похитили телефон, часы, порвали потолок, разбили мебель. Избивали до ночи. В зале люстра была, чтобы света не было. Они снимали все на телефон. Они знали, что живет, что никого не будет. – Как вот это видео выложили в интернет, ко мне приехали в этот же день ночью с оружием, взламывали дверь. По видео позвонили, даже пистолет показали. Говорят: "Вы такая мразь, воспитали такого урода, будем перестреливать тебе ноги. Вызывай своего старшего сына, пусть отвечает за младшего".

Вопиющий случай произошел в Темиртау. Группа подростков, зайдя в квартиру пожилого жителя, начала избивать его ногами по лицу и всячески унижать. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору".

Позже стало известно, что подозреваемых подростков избили другие несовершеннолетние.