Катер взорвался у берегов Таиланда: на борту были четыре казахстанца

Фото: pixabay

Четыре казахстанца были на борту туристического катера, который загорелся во время экскурсии по острову Май Тон в провинции Пхукет (Таиланд). Об этом 1 апреля Zakon.kz сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

По его словам, казахстанцы не пострадали. "На борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжают свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, консул оформит им завтра временные документы, по которым они смогут вернуться в Казахстан", – сообщил Айбек Смадияров. Ранее сообщалось, что на юге Таиланда в море взорвался катер с туристами из России и Казахстана. Пострадал один человек.

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