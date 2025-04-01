Катер взорвался у берегов Таиланда: на борту были четыре казахстанца
Фото: pixabay
Четыре казахстанца были на борту туристического катера, который загорелся во время экскурсии по острову Май Тон в провинции Пхукет (Таиланд). Об этом 1 апреля Zakon.kz сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
По его словам, казахстанцы не пострадали.
"На борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжают свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, консул оформит им завтра временные документы, по которым они смогут вернуться в Казахстан", – сообщил Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что на юге Таиланда в море взорвался катер с туристами из России и Казахстана. Пострадал один человек.
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