Мужчину убили в Хромтау

3 мая в Хромтау во дворе многоэтажного дома нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что в совершении преступления подозревают знакомого убитого. Его взяли под стражу.

"По предварительным данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес жертве ножевое ранение, от которого он скончался на месте". Департамент полиции Актюбинской области

По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Ташкенте мужчина нанял киллера для убийства женщины, с которой состоял в религиозном браке. Житель Узбекистана оценил "работу" в 10 тысяч долларов (более 4,6 млн тенге).