Столовая полыхнула в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
В эти минуты огнеборцы Алматы тушат загоревшуюся кровлю одноэтажной столовой в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, звенья газодымозащитной службы провели разведку и выяснили, что посетителей нет, а объект обесточен.
"Введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Снята угроза распространения огня на рядом стоящий частный дом", – заявили в министерстве.
Площадь пожара пока устанавливается.
Известно, что огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что административное здание вспыхнуло в Жетысуском районе Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript