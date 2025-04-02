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Происшествия

Столовая полыхнула в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 20:42 Фото: пресс-служба МЧС РК
В эти минуты огнеборцы Алматы тушат загоревшуюся кровлю одноэтажной столовой в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, звенья газодымозащитной службы провели разведку и выяснили, что посетителей нет, а объект обесточен.

"Введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Снята угроза распространения огня на рядом стоящий частный дом", – заявили в министерстве.

Площадь пожара пока устанавливается.

Известно, что огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что административное здание вспыхнуло в Жетысуском районе Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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