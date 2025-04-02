Столовая полыхнула в Алматы

В эти минуты огнеборцы Алматы тушат загоревшуюся кровлю одноэтажной столовой в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, звенья газодымозащитной службы провели разведку и выяснили, что посетителей нет, а объект обесточен.

"Введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Снята угроза распространения огня на рядом стоящий частный дом", – заявили в министерстве.

Площадь пожара пока устанавливается.

Известно, что огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что административное здание вспыхнуло в Жетысуском районе Алматы.