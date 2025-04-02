Административное здание вспыхнуло в Жетысуском районе Алматы

Рано утром 2 апреля огнеборцы Алматы отправились тушить возгорание 6-ти этажного административного здания, сообщает Zakon.kz.

Объект находится по ул. Новгородская в Жетысуском районе.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели работают на месте по повышенному рангу.

Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов, кровля и обшивка здания уже были полностью охвачены пламенем.



Тушение пожара осложнилось наличием лакокрасочных изделий внутри здания.



На месте под руководством начальника ДЧС Алматы полковника Нурлана Атыгаева работал оперативный штаб пожаротушения. Была организована бесперебойная подача воды. Также для тушения был привлечен автопоезд МЧС.

Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

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