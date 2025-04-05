"Кровавая баня": на улице в Алматы произошло страшное ДТП
Автомобиль Chevrolet Cobalt двигался по улице Аккансеры в северном направлении. Выехав на пересечение с улицей Майбороды, в него на полном ходу врезался автомобиль Lada Granta, который ехал по Майбороды в западном направлении.
Удар был такой силы, что Lada закрутило на дороге в обратном направлении, а Cobalt от мощного удара отскочил в сторону.
Фото: Zakon.kz
Он пришелся ему в бок. Во время столкновения автомобиль снес несколько секций бордюров. После этого врезался в матчу дорожного освещения, которая тут же рухнула на землю.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП серьезно пострадал водитель и пассажир Cobalt. Им был таксист, который вез пассажира.
Фото: Zakon.kz
Бригада скорой помощи обоих госпитализировала в больницу.
Фото: Zakon.kz
Пассажир получил тяжелые травмы. В салоне машины заметны кровавые следы.
Фото: Zakon.kz
Водитель Lada Granta тяжелых травм не получил. Медицинская помощь и госпитализация ему не потребовалась.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства жуткого инцидента.
Фото: Zakon.kz
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