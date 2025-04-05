"Кровавая баня": на улице в Алматы произошло страшное ДТП

Ночью 6 апреля 2025 года в Турксибском районе Алматы на пересечении улиц Аккансеры и Михаила Майбороды произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Chevrolet Cobalt двигался по улице Аккансеры в северном направлении. Выехав на пересечение с улицей Майбороды, в него на полном ходу врезался автомобиль Lada Granta, который ехал по Майбороды в западном направлении.

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Удар был такой силы, что Lada закрутило на дороге в обратном направлении, а Cobalt от мощного удара отскочил в сторону.

Фото: Zakon.kz

Он пришелся ему в бок. Во время столкновения автомобиль снес несколько секций бордюров. После этого врезался в матчу дорожного освещения, которая тут же рухнула на землю.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП серьезно пострадал водитель и пассажир Cobalt. Им был таксист, который вез пассажира.

Фото: Zakon.kz

Бригада скорой помощи обоих госпитализировала в больницу.

Фото: Zakon.kz

Пассажир получил тяжелые травмы. В салоне машины заметны кровавые следы.

Фото: Zakon.kz

Водитель Lada Granta тяжелых травм не получил. Медицинская помощь и госпитализация ему не потребовалась.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства жуткого инцидента.

Фото: Zakon.kz

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