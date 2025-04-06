Вылетел в кювет и погиб: смертельная авария случилась на трассе в Павлодарской области
Фото: Департамент полиции Павлодарской области
Один человек погиб и четверо пострадали во время дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе в Павлодарской области 5 апреля, сообщает Zakon.kz.
Водитель Chevrolet Cobalt, двигаясь на 1153 км дороги "Кызылорда-Павлодар" на скорости вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, он не справился с рулевым управлением.
"В результате ДТП, один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четыре пассажира с различными травмами доставлены в больницу. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования", – рассказали в пресс-службе Департамента Павлодарской области.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно о смерти водителя, который, проигнорировав предупреждение, выехал на закрытую из-за паводка трассу в Акмолинской области. Его автомобиль унесло течением.
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