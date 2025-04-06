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Происшествия

Вылетел в кювет и погиб: смертельная авария случилась на трассе в Павлодарской области

ДТП, авария, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 16:27 Фото: Департамент полиции Павлодарской области
Один человек погиб и четверо пострадали во время дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе в Павлодарской области 5 апреля, сообщает Zakon.kz.

Водитель Chevrolet Cobalt, двигаясь на 1153 км дороги "Кызылорда-Павлодар" на скорости вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, он не справился с рулевым управлением.

"В результате ДТП, один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четыре пассажира с различными травмами доставлены в больницу. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования", – рассказали в пресс-службе Департамента Павлодарской области.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о смерти водителя, который, проигнорировав предупреждение, выехал на закрытую из-за паводка трассу в Акмолинской области. Его автомобиль унесло течением.

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Андрей Дюсупов
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