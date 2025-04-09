Ни заехать, ни выехать: жители Астаны возмущены уплотненной застройкой

Жалобы в акимат на отсутствие подъездных путей жильцы нескольких жилых комплексов в столичном районе Нура направляли неоднократно. Уже на протяжении двух лет при въезде и выезде со двора ЖК они сталкиваются с препятствиями, сообщает Zakon.kz.

В отделе городского планирования в свою очередь признают, что государственные и местные исполнительные органы не поспевают за темпами застройки, передает телеканал "Хабар".

"Если дороги на текущий момент от большой улицы до дома не существует, бывают случаи, когда застройщики совместно с районным акиматом или с другими госорганами отсыпают временную дорогу, чтобы людям было легче добираться до своих домов. В целом, такая проблема по городу Астана возникает иногда, потому что именно транспортная инфраструктура не всегда успевает за строительством жилых домов. Но в действующем законодательстве город не может обязать застройщика протянуть дорогу условно 100 метров от улицы до дома", – пояснил руководитель отдела городского планирования Управления архитектуры градостроительства и земельных отношений города Астаны Нурадиль Галымжан.

Борьба с уплотненной застройкой в Астане продолжается. В ходе недавнего мониторинга городские власти выявили 23 проблемных объекта. В результате вместо высотных зданий появятся школы, детские сады, медицинские учреждения и общественные пространства.

При этом проблемы есть и на уже построенных объектах. В некоторых районах жители въезжают в новые квартиры, но до дома действительно приходится добираться по грязи и бездорожью.

К работам по ремонту и строительству дорог в Астане приступили с наступлением теплой погоды.