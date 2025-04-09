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Происшествия

Ни заехать, ни выехать: жители Астаны возмущены уплотненной застройкой

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 07:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жалобы в акимат на отсутствие подъездных путей жильцы нескольких жилых комплексов в столичном районе Нура направляли неоднократно. Уже на протяжении двух лет при въезде и выезде со двора ЖК они сталкиваются с препятствиями, сообщает Zakon.kz.

В отделе городского планирования в свою очередь признают, что государственные и местные исполнительные органы не поспевают за темпами застройки, передает телеканал "Хабар".

"Если дороги на текущий момент от большой улицы до дома не существует, бывают случаи, когда застройщики совместно с районным акиматом или с другими госорганами отсыпают временную дорогу, чтобы людям было легче добираться до своих домов. В целом, такая проблема по городу Астана возникает иногда, потому что именно транспортная инфраструктура не всегда успевает за строительством жилых домов. Но в действующем законодательстве город не может обязать застройщика протянуть дорогу условно 100 метров от улицы до дома", – пояснил руководитель отдела городского планирования Управления архитектуры градостроительства и земельных отношений города Астаны Нурадиль Галымжан.

Борьба с уплотненной застройкой в Астане продолжается. В ходе недавнего мониторинга городские власти выявили 23 проблемных объекта. В результате вместо высотных зданий появятся школы, детские сады, медицинские учреждения и общественные пространства.

При этом проблемы есть и на уже построенных объектах. В некоторых районах жители въезжают в новые квартиры, но до дома действительно приходится добираться по грязи и бездорожью.

К работам по ремонту и строительству дорог в Астане приступили с наступлением теплой погоды.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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