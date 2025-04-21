Полиция Астаны расследует смерть сотрудника КНБ
Фото: gov.kz
21 апреля 2025 года во дворе столичного жилого комплекса обнаружили тело сотрудника КНБ, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба КНБ подтвердила смерть сотрудника ведомства.
"Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Других подробностей комитет нацбезопасности не предоставил.
21 апреля стало известно о смерти заместителя начальника Управления полиции города Караганды – полковника полиции Бекжана Кусаинова.
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