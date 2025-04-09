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Происшествия

В Восточном Казахстане неэффективно расходовали бюджетные средства

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 06:20 Фото: Zakon.kz
На востоке страны сотрудники Антикоррупционной службы выявили факты неэффективного расходования бюджетных средств на субсидии, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, в стране находятся предприниматели, которые злоупотребляют государственной поддержкой, передает телеканал "Хабар". Так, в Восточно-Казахстанской области свыше 500 млн тенге было компенсировано за постройки, введенные в эксплуатацию еще до января 2022 года. Хотя именно с этой даты действуют условия субсидирования.

Такие случаи ставят под сомнение обоснованность выплат. И поднимают вопрос о контроле, отметили в антикоррупционной служб области. Кроме того, в сфере лицензирования туроператоров обнаружены пробелы: некоторые обходят требования, подавая недостоверные сведения. И получают лицензии, не соответствуя при этом установленным нормам.

"Был установлен ряд договоров, которые, на наш взгляд, имели фиктивные сведения. А также были установлены факты получения лицензии по одним и тем же дипломам разными организациями туристическими. По всем этим рискам, которые были нами выявлены, направлены соответствующие рекомендации в местные исполнительные органы для их устранения", – отметил руководитель Антикоррупционной службы ВКО Денис Шакенов.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства 8 апреля 2025 года рассказал о планах развития горного туризма в Восточно-Казахстанской области.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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