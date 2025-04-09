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Происшествия

Семейная пара рабочих-коммунальщиков и их молодой коллега погибли в Алматы после наезда мотоцикла

ДТП в Алматы: погибли рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 05:35 Фото: Zakon.kz
Ночью 9 апреля на пр. Рыскулова города Алматы в результате наезда мотоцикла Suzuki Ninja погибли трое рабочих коммунальной службы, сообщает Zakon.kz.

Мотоцикл Suzuki Ninja двигался по пр. Рыскулова в западном направлении, а впереди него двигался автомобиль Mercedes e-class. Мотоциклист решил обойти автомобиль сбоку с правой стороны, но по всей видимости не рассчитал ни своей скорости, ни траектории своего поворота.

Фото: Zakon.kz

Зацепив Mercedes вскользь мотоцикл вылетел в сторону бордюра, в сторону отбойника. Именно там в этот момент после работы сидели трое дорожных рабочих, которые убирали улицу.

Фото: Zakon.kz

Мотоцикл вынужденно сбил всех троих. Причем на такой скорости, что одному из погибших разорвало обувь.

Фото: Zakon.kz

В результате чего двое мужчин-рабочих скончались на месте до приезда медиков. Супругу одного из рабочих сначала госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, но позже стало известно, что спасти ее не удалось.

Фото: Zakon.kz

Таким образом в результате нелепого ДТП погиб молодой рабочий и семейная пара, которая также работала на этом участке.

Фото: Zakon.kz

Водитель же мотоцикла, кроме ссадин и ушибов, никаких повреждений не получил. Сотрудники полиции увезли его на медицинское освидетельствование.

Фото: Zakon.kz

В данный момент работают сотрудники дорожной полиции, криминалист, дознаватель. Они выясняют все подробности этого трагического ДТП.

8 апреля в Алматы по улице Татибекова между улицами Бестужева и Сырымбет произошло столкновение автобуса городского маршрута №207 и автомобиля марки Mazda 3.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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