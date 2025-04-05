Двухлетнюю девочку насмерть сбили во дворе возле дома в Косшы

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях распространилась информация о том, что 5 апреля в городе Косшы в жилом массиве "Лесная поляна" женщина случайно сбила двухлетнюю девочку. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

Как рассказали в полиции, действительно, в одном из жилых дворов города водитель, следуя на автомобиле Kia Sportage, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2023 года рождения. "Девочка скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия". Пресс-служба ДП Акмолинской области Ранее сообщалось, что в Алматы грузовик насмерть сбил ребенка.

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