Малышу потребовалась помощь спасателей после игры с пластмассовой игрушкой в Семее

Фото: пресс-служба МЧС РК

В г. Семее семимесячный младенец, играя с пластмассовой игрушкой, случайно просунул палец в отверстие и не смог его вынуть. Родители попытались помочь самостоятельно, но безуспешно, после чего обратились к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Оперативно прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью специального инструмента аккуратно разрезали игрушку и освободили палец ребенка. Малыш не пострадал. Спасатели напоминают родителям: внимательно следите за детьми и выбирайте безопасные игрушки, соответствующие возрасту, чтобы избежать подобных ситуаций. Ранее сообщалось, что спасатель вызволил собаку из беды в Акмолинской области.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: