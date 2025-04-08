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Происшествия

Малышу потребовалась помощь спасателей после игры с пластмассовой игрушкой в Семее

малыш во время игры зажал палец в пластмассовой игрушкой в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 00:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
В г. Семее семимесячный младенец, играя с пластмассовой игрушкой, случайно просунул палец в отверстие и не смог его вынуть. Родители попытались помочь самостоятельно, но безуспешно, после чего обратились к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Оперативно прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью специального инструмента аккуратно разрезали игрушку и освободили палец ребенка. Малыш не пострадал.

Спасатели напоминают родителям: внимательно следите за детьми и выбирайте безопасные игрушки, соответствующие возрасту, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что спасатель вызволил собаку из беды в Акмолинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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