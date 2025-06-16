В Астане нервные водители устроили потасовку прямо посреди проспекта Туран

Фото: Zakon.kz

В Казнете 16 июня разлетелось видео, на котором двое мужчин поругались прямо посреди оживленного проспекта Туран, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчины друг друга толкают и хватают. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA_NEWS | НОВОСТИ | АСТАНА (@astananews_kz) Этот инцидент прокомментировали в столичном департаменте полиции. "Полицейские выявили в социальных сетях видео, на котором двое мужчин устроили словесную перепалку прямо на проезжей части проспекта Туран, грубо нарушая общественный порядок и подвергая опасности других участников дорожного движения. По решению специализированного межрайонного административного суда города Астаны, за мелкое хулиганство оба нарушителя арестованы на 5 суток", – отметили в полиции. В ведомстве подчеркнули, что дорожное пространство – не место для конфликтов. "Все противоправные действия будут неукоснительно пресекаться в рамках принципа неотвратимости наказания. Призываем участников дорожного движения к взаимному уважению и строгому соблюдению ПДД", – заключили в полиции. Ранее сообщалось о другом происшествии. Массовая драка произошла в Алматы.

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