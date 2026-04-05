Рыбалка обернулась кошмаром для жителей Павлодарской области
На озере Шандаксор в Павлодарской области двое рыбаков оказались в опасной ситуации – их резиновую лодку зажало между льдинами, а рыхлый весенний лед отрезал путь к берегу, сообщает Zakon.kz.
Тревожное сообщение поступило на пульт 112 из поселка Солнечный. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
С использованием специального оборудования спасатели эвакуировали людей с опасного участка водоема.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников МЧС рыбаки были успешно спасены. Медицинская помощь им не понадобилась.
Ранее сообщалось, что двое суток искали пропавшего рыбака в области Жетысу.
