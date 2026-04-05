Происшествия

Рыбалка обернулась кошмаром для жителей Павлодарской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 21:29 Фото: пресс-служба МЧС РК
На озере Шандаксор в Павлодарской области двое рыбаков оказались в опасной ситуации – их резиновую лодку зажало между льдинами, а рыхлый весенний лед отрезал путь к берегу, сообщает Zakon.kz.

Тревожное сообщение поступило на пульт 112 из поселка Солнечный. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

С использованием специального оборудования спасатели эвакуировали людей с опасного участка водоема.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников МЧС рыбаки были успешно спасены. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что двое суток искали пропавшего рыбака в области Жетысу.

Елена Беляева
