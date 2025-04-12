Грузовик перевернулся на трассе в Актюбинской области

Грузовой автомобиль перевернулся на трассе "Самара – Шымкент". На помощь водителю пришли сотрудники МЧС, которые возвращались в Актобе после выполнения противопаводковых работ, сообщает Zakon.kz.

"После выполнения противопаводковых мероприятий в Иргизском районе военнослужащие в/ч 20982 МЧС и ДЧС Актобе на трассе республиканского значения обнаружили перевернутый грузовой автомобиль. Водитель не пострадал", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели помогли водителю – автомобиль подняли и поставили на колеса.

10 апреля в Павлодаре в результате ДТП перевернулась пожарная машина. Служебный автомобиль двигался по главной дороге с включенными проблесковыми маячками и столкнулся с Kia Rio.