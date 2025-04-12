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Происшествия

Грузовик перевернулся на трассе в Актюбинской области

Спасатели помогли грузовику-перевертышу на автодороге &quot;Самара – Шымкент&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 09:35 Фото: скриншот из видео
Грузовой автомобиль перевернулся на трассе "Самара – Шымкент". На помощь водителю пришли сотрудники МЧС, которые возвращались в Актобе после выполнения противопаводковых работ, сообщает Zakon.kz.

"После выполнения противопаводковых мероприятий в Иргизском районе военнослужащие в/ч 20982 МЧС и ДЧС Актобе на трассе республиканского значения обнаружили перевернутый грузовой автомобиль. Водитель не пострадал", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели помогли водителю – автомобиль подняли и поставили на колеса.

10 апреля в Павлодаре в результате ДТП перевернулась пожарная машина. Служебный автомобиль двигался по главной дороге с включенными проблесковыми маячками и столкнулся с Kia Rio.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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