Из Мьянмы за несколько лет вернули 49 казахстанцев, попавших в трудовое рабство

Посол по особым поручениям МИД РК Станислав Василенко 24 июля 2026 года на круглом столе в СЦК рассказал, сколько казахстанцев удалось вернуть из стран Юго-Восточной Азии, где они стали жертвами схем трудовой эксплуатации, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, за последние годы на Родину был возвращен 61 гражданин РК, из них 49 – с территории Мьянмы.

"Наши дипломаты смогли освободить граждан не только РК, но и других стран (Кыргызстана, Таджикистана), попавших в аналогичную ситуацию. Положительной тенденцией является снижение числа казахстанцев, вовлекаемых в схемы трудовой эксплуатации в Мьянме и на территории "золотого треугольника". На май 2026 года освобождено и репатриировано 5 граждан, что существенно ниже показателей предыдущих лет", – озвучил Станислав Василенко.

Он также рассказал, что дополнительно при участии посольства РК во Вьетнаме была оказана помощь в освобождении казахстанцев из Камбоджи и Лаоса.

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Ранее МИД посоветовал казахстанцам провести отпуск внутри страны.