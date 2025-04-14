Более сотни казахстанцев обманули на 150 млн: раскрыты подробности

Изобличена преступная группа, занимающаяся интернет-мошенничеством. Об этом 14 апреля 2025 года проинформировали в прокуратуре Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что надзорным органом региона в рамках борьбы с интернет-мошенничеством проанализировано свыше 200 уголовных дел данной категории.

"По результатам выявлены фигуранты по нескольким делам, которые обналичивали денежные средства, похищенные у граждан посредством интернет-мошенничества. При координации прокуратуры области преступная группа задержана в Астане сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Туркестанской области. Для реализации преступной схемы участники группы осуществляли поиск и обучение лиц (дропперы), которым через банковские карточки поступали денежные средства". Прокуратура Туркестанской области

Установлено, что в преступной группе четко распределены обязанности между ее участниками (обеспечение безопасности, проведение инструктажей по методам увода от ответственности в случае попадания в орбиту уголовного преследования, координация работы группы для бесперебойного поступления денежных средств и тому подобное).

"По предварительным сведениям, преступной группой обналичены денежные средства более 100 граждан на сумму свыше 150 млн тенге. В настоящее время участники преступной группы находятся под стражей, в отношений них ведется досудебное расследование". Прокуратура Туркестанской области

11 апреля 2025 года сотрудники Департамента полиции области Абай подготовили для граждан видео, в котором показали лица мошенников.