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Происшествия

Более сотни казахстанцев обманули на 150 млн: раскрыты подробности

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 09:44 Фото: freepik
Изобличена преступная группа, занимающаяся интернет-мошенничеством. Об этом 14 апреля 2025 года проинформировали в прокуратуре Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что надзорным органом региона в рамках борьбы с интернет-мошенничеством проанализировано свыше 200 уголовных дел данной категории.

"По результатам выявлены фигуранты по нескольким делам, которые обналичивали денежные средства, похищенные у граждан посредством интернет-мошенничества. При координации прокуратуры области преступная группа задержана в Астане сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Туркестанской области. Для реализации преступной схемы участники группы осуществляли поиск и обучение лиц (дропперы), которым через банковские карточки поступали денежные средства".Прокуратура Туркестанской области

Установлено, что в преступной группе четко распределены обязанности между ее участниками (обеспечение безопасности, проведение инструктажей по методам увода от ответственности в случае попадания в орбиту уголовного преследования, координация работы группы для бесперебойного поступления денежных средств и тому подобное).

"По предварительным сведениям, преступной группой обналичены денежные средства более 100 граждан на сумму свыше 150 млн тенге. В настоящее время участники преступной группы находятся под стражей, в отношений них ведется досудебное расследование".Прокуратура Туркестанской области

11 апреля 2025 года сотрудники Департамента полиции области Абай подготовили для граждан видео, в котором показали лица мошенников.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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