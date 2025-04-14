В Шымкенте первоклассник погиб, упав в яму с водой

В Шымкенте скончался первоклассник. Ребенок упал в неогороженную яму с водой. Трагедия произошла 12 апреля 2025 года в микрорайоне Туран-1, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального телеканала Otyrar.kz, мальчик ушел из дома около 17:00. Родители вышли на поиски, когда он в назначенное время не вернулся. Около 22:00 его тело обнаружили в заполненном водой котловане глубиной около двух метров.

Местные жители рассказывают, что яму вырыли несколько лет назад под септик для многоэтажных домов, но работы приостановили. Со временем котлован заполнился сточными водами.

Они также уточнили, что неоднократно обращались в ответственные органы с просьбой оградить опасную территорию, однако меры приняты не были.

13 апреля в Павлодаре из окна квартиры, которая находится на пятом этаже, выпал двухлетний ребенок. Малыш находится в коме, за его жизнь борются медики.