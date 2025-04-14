В Жамбылской области мотоциклиста ранили ножом на АЗС
На происшествие отреагировал министр внутренних дел Ержан Саденов.
По его словам, по факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело.
"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет", – уточнил Саденов 14 апреля 2025 года.
Также сказано, что подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться. Он водворен в изолятор временного содержания (ИВС).
"Расследование на моем личном контроле. Соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере".Ержан Саденов
В заключительной части Саденов подчеркнул, что все виновные понесут ответственность по всей строгости закона.
В пресс-службе управлении здравоохранения Жамбылской области также озвучили некоторые подробности. По их данным, после нападения 32-летний мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу.
"Доставлен в приемное отделение Меркенской ЦРБ 13.04.2025 в 16:10. Диагноз: колото-резанная рана грудной клетки справа и поясничной области. Оказана первая помощь, наложены швы", – заявили врачи.