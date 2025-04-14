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Происшествия

В Жамбылской области мотоциклиста ранили ножом на АЗС

Жамбылская область, мотоциклист, АЗС, комментарий, Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 15:15 Фото: pexels
На одной из автозаправочных станций (АЗС) на юге Казахстана мотоциклиста несколько раз ударили ножом. Пострадавший от госпитализации отказался. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали, сообщает Zakon.kz.

На происшествие отреагировал министр внутренних дел Ержан Саденов.

По его словам, по факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело.

"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет", – уточнил Саденов 14 апреля 2025 года.

Также сказано, что подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться. Он водворен в изолятор временного содержания (ИВС).

"Расследование на моем личном контроле. Соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере".Ержан Саденов

В заключительной части Саденов подчеркнул, что все виновные понесут ответственность по всей строгости закона.

В пресс-службе управлении здравоохранения Жамбылской области также озвучили некоторые подробности. По их данным, после нападения 32-летний мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу.

"Доставлен в приемное отделение Меркенской ЦРБ 13.04.2025 в 16:10. Диагноз: колото-резанная рана грудной клетки справа и поясничной области. Оказана первая помощь, наложены швы", – заявили врачи.


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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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