Грузовик полностью разрушил пешеходный мост в Кызылординской области

В Кызылординской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза, которое привело к полному разрушению надземного пешеходного перехода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет АО "НК "КазАвтоЖол" в Telegram, ДТП с разрушением пешеходного моста случилось на трассе KAZ-06.

"16 апреля 2025 года в 15:00 в Кызылординской области на 1629-м километре автодороги KAZ-06 "граница РФ – Мартук – Ақтөбе – Қарабутақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. ДТП случилось в районе комплекса "Қорқыт Ата" (Кармакшинский район)", – рассказали в нацкомпании.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля марки SITRAK, следуя по маршруту Кызылорда – Актобе, нарушил правила перевозки негабаритного груза, и задел надземный пешеходный переход. В результате столкновения мостовая конструкция была полностью разрушена.

Фото: telegram.org/qazavtojol

В компании добавили, что дорожное покрытие на участке было сухим, прямая трасса II-й технической категории находилась в исправном состоянии с четкой дорожной разметкой и установленными знаками согласно дислокации.

Двумя днями ранее на трассе в Актюбинской области перевернулся грузовик. Помощь водителю пришлось оказывать сотрудникам МЧС.