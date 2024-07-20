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Спасатели Кызылординской области вытащили застрявший в грунте грузовик

Грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 03:00 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 21 июля спасатели Кызылординской области вытащили грузовик, который застрял в дорожном грунте, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, грузовой автомобиль, который направлялся из города Алматы в город Атырау по маршруту следования погрузился в грунт. Водителем транспорта оказался житель Азербайджана Матлаб Аббасов, который обратился за помощью по номеру "112".

Грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 03:00

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели Кызылординской области без перерыва с раннего утра до поздней ночи откапывали транспорт и смогли вытащить грузовик из места происшествия. Водитель безусловно выразил им свою благодарность.

19 июля министр транспорта Марат Карабаев рассказал о завершении реконструкции автодороги, соединяющей города Актобе и Кандыагаш. Здесь специалисты отстроили 18 мостов и путепроводов. В целом, новый асфальт уложен на двух участках дороги – это 96 километров.

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