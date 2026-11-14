Страшная авария в Астане: ребенка сбил автобус

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса на регулируемом пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 13 ноября 2026 года. По данным Департамента полиции Астаны, водитель маршрутного автобуса марки Yutong, следуя по улице Молдагалиева, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Сообщается, что он переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

"В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка", – говорится в сообщении.

Видео с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. Судя по кадрам, в ДТП попал автобус №61. К месту аварии прибыла карета скорой помощи и несколько патрульных машин.

Днем 10 ноября 2026 года в Алматы произошла авария с участием автобусов. На пересечении проспектов Абая и Момышулы не поделили дорогу автобусы маршрутов №78 и №136.