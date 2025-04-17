Потерявший беременную жену и дочь житель Костаная не может получить страховые выплаты

Страховые выплаты после дорожной аварии не может получить многодетный отец из Костаная, потерявший в ДТП супругу и 10-летнюю дочь, сообщает Zakon.kz.

В аварию семья Махмутовых попала на загородной трассе. Виновник, который уже осужден на шесть лет и восемь месяцев, был в нетрезвом состоянии и лишен водительских прав. Троих детей после жуткого ДТП удалось спасти, передает телеканал "Хабар". Двое из них получили инвалидность и теперь им требуется дорогостоящая реабилитация.

С момента аварии прошло полтора года. Сам многодетный мужчина после ДТП перенес три операции. От инвалидности отказался и продолжает работать. Его цель вырастить троих детей, уцелевших в автокатастрофе.

В выплатах потерпевшей стороне страховая компания отказала. Это решение поддержал и суд первой инстанции. С решением суда многодетный отец и его адвокат не согласны. По словам юриста, есть норма закона, которая в подобных случаях предусматривает страховые выплаты. Тем более, что в момент аварии, в машине виновника ДТП, находился застрахованный водитель.

Апелляционная жалоба уже направлена в областной суд.

В Атбасаре 12 апреля Mercedes на полном ходу врезался в шедших по обочине людей. Травмы получили две женщины и двое детей.