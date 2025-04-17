Машину обстреляли в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы на видео попала стрельба из огнестрельного оружия по машине, сообщает Zakon.kz.
Согласно описанию видео в соцсетях, инцидент произошел в мкр Ожет. На кадрах мужчина стреляет из оружия, похожего на ружье, по уезжающей машине.
В полиции города рассказали, что подозреваемых по делу двое.
"Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы были задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие. Они были водворены в изолятор временного содержания. По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
27 марта 2025 года в КНБ РК рассказали, что пресекли контрабанду оружия из соседней страны с использованием хитроумных схем.
А 14 апреля 2025 года стало известно о приговоре мужчине, который хотел создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript