Машину обстреляли в Алматы

В Алматы на видео попала стрельба из огнестрельного оружия по машине, сообщает Zakon.kz.

Согласно описанию видео в соцсетях, инцидент произошел в мкр Ожет. На кадрах мужчина стреляет из оружия, похожего на ружье, по уезжающей машине.

В полиции города рассказали, что подозреваемых по делу двое.

"Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы были задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие. Они были водворены в изолятор временного содержания. По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

27 марта 2025 года в КНБ РК рассказали, что пресекли контрабанду оружия из соседней страны с использованием хитроумных схем.

А 14 апреля 2025 года стало известно о приговоре мужчине, который хотел создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане.