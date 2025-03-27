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События

КНБ пресек контрабанду оружия из соседней страны с использованием хитроумных схем

оружие, боеприпасы, КНБ, схема, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 09:56 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) выступил с отчетной информацией. Так, по их данным, с начала 2025 года КНБ совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1 603 боеприпаса различного калибра, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Комитета 27 марта 2025 года уточнили, что значительная часть этого оружия была похищена в ходе январских событий (всего с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных в кризисный период).

Фото: gov.kz

Вместе с тем, продолжают специалисты, фиксируются факты нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана.

Фото: gov.kz

Так, КНБ пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории страны.

Фото: gov.kz

"Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа казахстанцев".Пресс-служба КНБ

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

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КНБ нейтрализовал радикалов в Алматы

Напомним, 18 марта 2025 года под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Казахстана. На заседании рассмотрели итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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