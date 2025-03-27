КНБ пресек контрабанду оружия из соседней страны с использованием хитроумных схем
В пресс-службе Комитета 27 марта 2025 года уточнили, что значительная часть этого оружия была похищена в ходе январских событий (всего с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных в кризисный период).
Фото: gov.kz
Вместе с тем, продолжают специалисты, фиксируются факты нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана.
Фото: gov.kz
Так, КНБ пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории страны.
Фото: gov.kz
"Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа казахстанцев".Пресс-служба КНБ
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
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