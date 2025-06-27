#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.18
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.18
6.62
Происшествия

Казахстанец поджег свою машину на заправке – видео нелепого ЧП

зажигалка в руке, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 14:29 Фото: pixabay
На одной из автомобильных заправочных станций (АЗС) в Усть-Каменогорске на видео попало, как мужчина подпалил свою машину, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по ЧС (ДЧС) города рассказали, что искра возникла от зажигалки, которую, как видно на видео, мужчина держал в руке во время заправки авто.

В ДЧС не озвучили последствия и масштабы произошедшего пожара, но сообщили, что автовладельца привлекли к ответственности по ст. 410 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности.

Посетителям авто- и автогазозаправочных станций напоминают основные правила пожарной безопасности:

  • Запрещено курить и пользоваться открытым огнем.
  • Необходимо заглушить двигатель при заправке транспортного средства.
  • Запрещено заправлять транспортные средства, перевозящие опасные грузы (взрывчатые вещества, газы, радиоактивные материалы и т.п.).
  • Заправка транспортных средств с пассажирами в салоне запрещена (за исключением легковых автомобилей с 4-мя и более дверьми).
  • Запрещено приближаться к заправочной колонке ближе, чем на 1 метр, к автомобилю впереди, и необходимо оставлять место для маневра между автомобилями.
  • Запрещено нажимать на ручку заправочного пистолета, если он не установлен в горловину бака.
  • Запрещено проводить какие-либо работы с нефтепродуктами во время грозы.

Zakon.kz ранее писал о том, как двое парней погибли на заправке в пожаре из-за чужой ошибки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Уголовное дело в отношении военных в Алматы – комментарий МВД
Происшествия
13:59, Сегодня
Уголовное дело в отношении военных в Алматы – комментарий МВД
В Казахстане пресекли 534 попытки незаконного вывоза бензина марки Аи-92
Происшествия
21:00, 26 июня 2025
В Казахстане пресекли 534 попытки незаконного вывоза бензина марки Аи-92
Скорая, грузовик и легковушка: в Талдыкоргане произошло крупное ДТП
Происшествия
16:52, 26 июня 2025
Скорая, грузовик и легковушка: в Талдыкоргане произошло крупное ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: