Казахстанец поджег свою машину на заправке – видео нелепого ЧП

На одной из автомобильных заправочных станций (АЗС) в Усть-Каменогорске на видео попало, как мужчина подпалил свою машину, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по ЧС (ДЧС) города рассказали, что искра возникла от зажигалки, которую, как видно на видео, мужчина держал в руке во время заправки авто.

В ДЧС не озвучили последствия и масштабы произошедшего пожара, но сообщили, что автовладельца привлекли к ответственности по ст. 410 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности.

Посетителям авто- и автогазозаправочных станций напоминают основные правила пожарной безопасности:

Запрещено курить и пользоваться открытым огнем.

Необходимо заглушить двигатель при заправке транспортного средства.

Запрещено заправлять транспортные средства, перевозящие опасные грузы (взрывчатые вещества, газы, радиоактивные материалы и т.п.).

Заправка транспортных средств с пассажирами в салоне запрещена (за исключением легковых автомобилей с 4-мя и более дверьми).

Запрещено приближаться к заправочной колонке ближе, чем на 1 метр, к автомобилю впереди, и необходимо оставлять место для маневра между автомобилями.

Запрещено нажимать на ручку заправочного пистолета, если он не установлен в горловину бака.

Запрещено проводить какие-либо работы с нефтепродуктами во время грозы.

Zakon.kz ранее писал о том, как двое парней погибли на заправке в пожаре из-за чужой ошибки.