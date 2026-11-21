Мопедист попытался уйти от полиции в потоке машин: чем закончилась погоня в Алматы
Об этом 21 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, все началось на проспекте Райымбека, где экипаж "Буран-227" заметил мопед со скрытым госномером.
Водитель проигнорировал требование остановиться и резко прибавил скорость.
"Преследование завершилось на пересечении проспекта Райымбека и улицы Жангильдина. Полицейские заблокировали нарушителя. За рулем оказался 33-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения", – говорится в сообщении ДП.
Мопед отправили на штрафстоянку, а самого водителя доставили в Управление полиции Алмалинского района для дальнейшего разбирательства.
Ранее в МВД рассказали, как в Казахстане зарегистрировать мопед. О том, какие документы для этого нужны, можете узнать здесь.