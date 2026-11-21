В Алматы полицейские устроили погоню за мопедистом, который пытался скрыться в потоке машин. Нарушителя заблокировали и задержали, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, все началось на проспекте Райымбека, где экипаж "Буран-227" заметил мопед со скрытым госномером.

Водитель проигнорировал требование остановиться и резко прибавил скорость.

"Преследование завершилось на пересечении проспекта Райымбека и улицы Жангильдина. Полицейские заблокировали нарушителя. За рулем оказался 33-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения", – говорится в сообщении ДП.

Мопед отправили на штрафстоянку, а самого водителя доставили в Управление полиции Алмалинского района для дальнейшего разбирательства.

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