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Происшествия

Более часа в ледяной воде: в Акмолинской области чудом спасли тонущего рыбака

река, вода, течение, рыбак, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 19:30 Фото: pixabay
В Акмолинской области вблизи села Сабынды полицейский и сотрудник отдела рыбной инспекции спасли тонущего рыбака. Мужчина оступился с обрыва и из-за намокшей одежды не мог выбраться на берег. Ему пришлось провести в ледяной воде более часа, борясь с сильным течением, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, участковый инспектор Коргалжынского района лейтенант полиции А. Габбасов и инспектор отдела рыбной инспекции по Акмолинской области Н. Мухаметжанов проводили совместный рейд на шлюзе "Сабындинский гидроузел". Во время обхода территории они увидели в реке Нуре мужчину. Он едва держался на поверхности и звал на помощь. Для того чтобы вытащить утопающего на берег, сотрудники использовали трос из служебного автомобиля.

"Мы испугались, что не успеем. Вода быстро уносит течением. Он реально родился в рубашке – это было настоящее чудо, что мы оказались рядом в нужный момент. Иначе все могло закончиться трагедией", – рассказывает лейтенант полиции А. Габбасов.

Как выяснилось, спасенный – пожилой житель 1945 года рождения. Мужчина рассказал, что прибыл к реке на велосипеде для рыбалки. Однако, оступившись, он упал в воду и ввиду возраста и промокшей одежды не смог самостоятельно выбраться. 

Ранее сообщалось, что инспекторы вышли в рейд по водоемам Алматинской области.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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