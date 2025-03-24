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Происшествия

Полицейские спасли двоих мужчин, тонувших в ледяной воде в области Жетысу

Полицейские спасли двоих мужчин, тонувших в ледяной воде в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 15:55 Фото: freepik
23 марта на пульт дежурной части полиции Ескельдинского района Жетысу поступил сигнал о помощи: на техническом пруду перевернулась лодка. Двое мужчин оказались в ледяной воде не в силах выбраться на берег, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, на место происшествия первым прибыл экипаж патрульной полиции – капитан Мұхтар Нұрмұхамбетов и лейтенант Бекказы Байбол. Его товарищ без колебаний бросился на помощь, но сам вскоре начал тонуть, так как ледяная вода быстро отняла силы.
"Услышав крики о помощи, капитан Нұрмұхамбетов проявил мужество: прыгнув в ледяную воду, поплыл к утопающим. Один из рыбаков был полностью обессилен, к тому же его нога запуталась в рыболовной сети. Второй держался за перевернутую лодку, но терял силы от холода. Затем капитан позвал подмогу. На место прибыл дежурный спасатель ДЧС, который начал вытаскивать второго мужчину. Почти одновременно на место прибыла следственно-оперативная группа. Один из ее сотрудников – оперуполномоченный Өмірбек Сенбай – обвязался веревкой и нырнул в воду, чтобы помочь остальным выбраться на берег", – говорится в сообщении.
.
Отмечается, что спасательная операция проходила в экстремальных условиях, но благодаря слаженным действиям удалось избежать трагедии. Спасенные – 62-летний Асхат Шаяхметов и 36-летний Аман Оспанов поблагодарили сотрудников экстренных служб. 

Ранее в Астане помощь спасателей потребовалась женщине, чья рука застряла в тестораскаточной машинке.
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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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