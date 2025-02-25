Зимняя рыбалка и закон: инспекторы вышли в рейд по водоемам Алматинской области

На Капшагайском водохранилище начинается весенний период подледного лова. В это время рыба становится активной и рыбаки ожидают большого клева. Как вести себя на льду, сколько килограммов разрешается с собой унести и за что рыбак может получить штраф – в материале Zakon.kz.

В начале весны любители подледной рыбной ловли на Капшагайском водохранилище ждут большого улова. С наступлением тепла рыба становится более подвижной и выходит с глубоких мест к поверхности. Это очень удобно для рыбаков, но одновременно слишком опасно, так как весенний лед непрочен.

Фото: Zakon.kz

Поэтому в этот период спасатели особенно часто ведут профилактические беседы с рыболовами, а нарушителей даже привлекают к ответственности. Только с начала года за нарушение правил безопасности на водоемах в Алматинской области было оштрафовано 30 человек.



"Сотрудники ДЧС Алматинской области на ежедневной основе, в том числе и в ночное время, проводят рейдовые мероприятия на водоемах региона. В выходные и праздничные дни рейдовые мероприятия проводятся в еще более усиленном режиме. Спасатели в первую очередь пресекают нахождение граждан на тонком и неокрепшем участке льда, предупреждают людей об опасности", – рассказал сотрудник Управления гражданской обороны ДЧС Алматинской области Дидар Асқарбекұлы.

Спасатели отмечают, что подледная ловля рыбы при толщине льда менее 25 сантиметров допускается только при наличии специальных спасательных средств. Человек, вышедший на лед, должен иметь при себе свисток, спасательные шильца, жилет, веревку длиной не менее 12 метров, а также мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.

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За нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах предусмотрен штраф – для физических лиц в размере 7 МРП (27 524 тенге), для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10 МРП (39 320 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП (78 640 тенге), для субъектов крупного предпринимательства – в размере 60 МРП (235 920 тенге).

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в прошлом году на Капшагайском водохранилище произошел несчастный случай – утонул рыбак, а 24 любителя экстремального отдыха, к счастью, удалось спасти. В этом году жертв удалось избежать.



Фото: Zakon.kz

Кроме штрафа за несоблюдение техники безопасности на льду, рыбаку может грозить штраф за нарушение правил рыбной ловли. Удильщик обязан учитывать разрешенные сроки и места рыбалки перед выездом.

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Важно знать, что любительская и спортивная рыбалка с уловом до 5 килограммов не требуют разрешения, а вот если пойманные трофеи тяжелее, то нужно уже покупать путевку. Обычно она выдается на срок до семи дней. И в каждом регионе страны она стоит по-разному.

Следует учитывать, что нельзя ловить рыбу как угодно, для этого можно использовать только определенные орудия и способы. К примеру, категорически запрещены взрывчатые и химические вещества, острога, пики, капканы, а также все виды багрения, гона и бряцания.

Фото: Zakon.kz

Любители второй охоты на Капшагайском водохранилище не всегда платят "взносы охотника". Некоторые уверены, что их улов не составит больше позволенного веса. Другие надеются, что места их клева не совпадут с маршрутами патрулирования сотрудников егерской службы и полицейских.

"Мне 80 лет. Моему другу 76. На рыбалку мы приезжаем практически каждые выходные из Алматы, почти 40 лет. Скажу честно, путевку мы не оплачиваем. Да и за что платить? Если словим пару килограммов, то хорошо. Для нас это больше развлечение. Посчитайте затраты на наживку и прикормку, а также на бензин. Сидим, общаемся и дышим свежим воздухом. Хоть какое-то развлечение для стариков. Полицейские совместно с егерями приходят, штрафуют тех, кто без путевки. Нас, стариков, из уважения к возрасту не трогают", – рассказал пенсионер.

Фото: Zakon.kz

Другие рыбаки предпочитают не рисковать и исправно платят положенные взносы. Даже если уверены, что удачного клева не будет.

"Мы с коллегой приезжаем на водохранилище каждую субботу. Платим за путевку по 2 тыс. тенге с человека. Чтобы приобрести ее, не надо никуда ехать или искать место, где ее продают. Разрешение свободно можно купить через банковское приложение. Улов, конечно, не стоит этой суммы. В основном "идет" мелкая вобла, ее только сушить. Совсем маленькую рыбешку отпускаем. К примеру, сегодня к нам на удочку попались около сотни лещиков. Всех отпустили", – рассказал рыбак Сергей Гусев.

Фото: Zakon.kz

Важно подчеркнуть, что за нарушение правил рыбной ловли предусмотрена административная ответственность по статье 383 КоАП РК, которая влечет штраф, физлицам придется уплатить до 10 МРП (39 320 тенге), субъектам малого предпринимательства – 30 МРП (117 960 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП (196 600тенге), а крупного – 100 МРП (393 200тенге).

Спасатели Алматинской области продолжают патрулирование на акваториях региона. Как правило, во время рейдов они проводят разъяснительные беседы с жителями, которые посещают местные реки и озера. Специалисты отмечают, что в последние годы жители и гости на водоемах стали более бдительными и стараются не нарушать правила зимней рыбалки и не выходят на лед.