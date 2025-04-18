Протаранил на полном ходу: женщина-пассажир погибла в ДТП в Алматы

В Алматы сегодня, 18 апреля 2025 года, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Шоссейная и Бурундайская.

По ул. Шоссейная в северном направлении двигался автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, ему навстречу (по той же улице, только на юг) ехал Volkswagen Polo. Оба водителя поворачивали на ул. Бурундайская. Преимущество было у водителя Chery, так как у водителя Volkswagen стоял дорожный знак "Уступи дорогу".

Фото: Zakon.kz

Но по неизвестной причине водитель Polo проигнорировал дорожный знак, и в том месте, где сходилась дорога, то есть с ул. Шоссейная в ул. Бурундайская, Volkswagen на полном ходу протаранил Tiggo в бок. Удар был такой силы, что Polo протащил Chery вперед несколько метров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП скончалась пассажирка Tiggo (женщина сидела на заднем сиденье), на которую пришелся весь удар, а водителя этого же авто госпитализировали. Мужчину забрали в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты, дознаватели. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, что на данном участке дороги из-за аварии образовались жуткие пробки.

Фото: Zakon.kz

Видео с места аварии

Утром 18 апреля 2025 года в Алматы на пересечении улиц Райымбека и Ашимова произошло ДТП, повлекшее серию других столкновений. Подробнее об алматинской "Санта-Барбаре" можете прочитать по ссылке.