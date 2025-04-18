Алматинская "Санта-Барбара": четыре ДТП в одном месте
Рядом с Городской клинической больницей №7 произошло столкновение двух автомобилей, водители которых договаривались на месте ДТП, стоя на проезжей части.
Попутно в западном направлении проспекта Райымбека двигался автомобиль Zeekr 001.
Фото: Zakon.kz
Он объезжал это ДТП и задел стоящего возле места аварии пешехода боковым зеркалом.
Фото: Zakon.kz
Возмущенный наездом сбитый мужчина забрал у водителя Zeekr ключи. Позже ему вызвали скорую и его госпитализировали вместе с ключами.
Фото: Zakon.kz
Вскоре на место происшествия приехали родственники водителя Zeekr и поехали в больницу за ключами. Когда они вернулись к месту аварии, то обнаружили, что их машине разнесло заднюю часть.
Фото: Zakon.kz
Все потому, что четыре автомобиля без госномеров неслись по Райымбека. Водитель Lexus GS врезался в Zeekr. Он потерял управление и автомобиль закрутило. После чего произошло столкновение Lexus из числа тех же гонщиков без госномеров с Mercedes-Benz E-Класс.
Фото: Zakon.kz
Пока они стояли и оформляли ДТП, из-за образовавшегося затора произошло еще одно столкновение между LADA (ВАЗ) 2114 и Toyota Camry.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара LADA отбросило в сторону, где она через бордюр врезалась в разделительный отбойник.
Фото: Zakon.kz
По словам родственников водителя Zeekr, за рулем которого был молодой парень, сбитый пешеход завладел его ключами, как он сказал, в состоянии аффекта. Если бы он этого не сделал, всех аварий удалось бы избежать. Всего насчитали четыре ДТП.
Фото: Zakon.kz
В этой истории пострадал пешеход. Также пострадал водитель Lexus. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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