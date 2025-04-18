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Происшествия

Алматинская "Санта-Барбара": четыре ДТП в одном месте

Утренняя авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 07:10 Фото: Zakon.kz
Утром 18 апреля в Алматы на пересечении улиц Райымбека и Ашимова произошло ДТП, повлекшее серию других столкновений, сообщает Zakon.kz.

Рядом с Городской клинической больницей №7 произошло столкновение двух автомобилей, водители которых договаривались на месте ДТП, стоя на проезжей части.

Попутно в западном направлении проспекта Райымбека двигался автомобиль Zeekr 001.

Фото: Zakon.kz

Он объезжал это ДТП и задел стоящего возле места аварии пешехода боковым зеркалом.

Фото: Zakon.kz

Возмущенный наездом сбитый мужчина забрал у водителя Zeekr ключи. Позже ему вызвали скорую и его госпитализировали вместе с ключами.

Фото: Zakon.kz

Вскоре на место происшествия приехали родственники водителя Zeekr и поехали в больницу за ключами. Когда они вернулись к месту аварии, то обнаружили, что их машине разнесло заднюю часть.

Фото: Zakon.kz

Все потому, что четыре автомобиля без госномеров неслись по Райымбека. Водитель Lexus GS врезался в Zeekr. Он потерял управление и автомобиль закрутило. После чего произошло столкновение Lexus из числа тех же гонщиков без госномеров с Mercedes-Benz E-Класс.

Фото: Zakon.kz

Пока они стояли и оформляли ДТП, из-за образовавшегося затора произошло еще одно столкновение между LADA (ВАЗ) 2114 и Toyota Camry.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара LADA отбросило в сторону, где она через бордюр врезалась в разделительный отбойник.

Фото: Zakon.kz

По словам родственников водителя Zeekr, за рулем которого был молодой парень, сбитый пешеход завладел его ключами, как он сказал, в состоянии аффекта. Если бы он этого не сделал, всех аварий удалось бы избежать. Всего насчитали четыре ДТП.

Фото: Zakon.kz

В этой истории пострадал пешеход. Также пострадал водитель Lexus. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Алматы мопедист устроил беспредел на дороге, уходя от полицейской погони.

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Аксинья Титова
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