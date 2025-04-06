#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
504.34
556.34
5.97
Происшествия

Напал на охранника ЖК в Алматы: в полиции возбудили уголовное дело

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
Видео жестокого избиения охранника, которое случилось 5 апреля 2025 года в одном из жилых комплексов Алматы, распространилось в соцсетях. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

По словам свидетелей происшествия, по мнению водителя, ему долго не открывали шлагбаум, и он начал сигналить. Охранник ЖК сделал ему замечание, после чего мужчина напал на него с кулаками.

"Подозреваемого доставили в отделение. По факту побоев Управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности производства", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

29 марта 2024 года в Алматы мужчина на своем автомобиле совершил наезд на установленный возле ЖК шлагбаум, переехал охранника, после чего избил его до смерти. Затем он попытался покончить с собой, спрыгнув с 14 этажа, но полиции удалось его остановить. В Казнете было опубликовано видео, снятое очевидцем. На кадрах мужчина избивал лежащего на земле без сознания охранника ЖК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Двухлетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Караганде
Происшествия
12:25, Сегодня
Двухлетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля в Караганде
Блогера из Костанайской области задержали по подозрению в изнасиловании
Происшествия
09:39, Сегодня
Блогера из Костанайской области задержали по подозрению в изнасиловании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: