Напал на охранника ЖК в Алматы: в полиции возбудили уголовное дело

Видео жестокого избиения охранника, которое случилось 5 апреля 2025 года в одном из жилых комплексов Алматы, распространилось в соцсетях. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

По словам свидетелей происшествия, по мнению водителя, ему долго не открывали шлагбаум, и он начал сигналить. Охранник ЖК сделал ему замечание, после чего мужчина напал на него с кулаками.

"Подозреваемого доставили в отделение. По факту побоев Управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности производства", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

29 марта 2024 года в Алматы мужчина на своем автомобиле совершил наезд на установленный возле ЖК шлагбаум, переехал охранника, после чего избил его до смерти. Затем он попытался покончить с собой, спрыгнув с 14 этажа, но полиции удалось его остановить. В Казнете было опубликовано видео, снятое очевидцем. На кадрах мужчина избивал лежащего на земле без сознания охранника ЖК.