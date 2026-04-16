Вооруженный ножом мужчина встревожил жителей ЖК в Алматы

Ночной инцидент в одном из жилых комплексов Алматы не на шутку напугал горожан: по территории жилого комплекса Buta Fenomen разгуливал вооруженный ножом мужчина, передает Zakon.kz.

Тревожные кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях, вызвав серьезную обеспокоенность жителей. Инцидент произошел около часа ночи 15 апреля 2026 года.

Очевидцы заметили неизвестного, который в неадекватном состоянии передвигался между жилыми домами, держа в руках холодное оружие. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которым удалось обезвредить мужчину, прежде чем он успел причинить кому-либо вред.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, личность правонарушителя уже установлена. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции он был своевременно обезврежен. По его действиям будет принято процессуальное решение", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП 16 апреля 2026 года.

