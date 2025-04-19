Санавиация доставит в Павлодар ребенка из футбольной команды, пострадавшей в ДТП в Акмолинской области

Пострадавшего мальчика из команды детского футбольного клуба, которая попала в ДТП по дороге в Астану, доставят в Павлодар санавиацией, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, 15 из 16 школьников уже находятся дома.

"Одного ребенка сегодня должны доставить санитарной авиацией в областную детскую больницу Павлодара для продолжения лечения по месту жительства. Региональный уполномоченный по правам ребенка находится на связи с мамой пострадавшего мальчика", – отметили в ведомстве.

Напомним, группа детей, занимающихся в частной футбольной школе, следовала в Астану для участия в детском футбольном турнире. Перед выездом родители школьников дали согласие на поездку, подтвердив это сообщением в общем чате мессенджера WhatsApp.

"Представители частной футбольной школы не проинформировали местные и правоохранительные органы о поездке, хотя ранее Комитет по охране прав детей направил во все местные исполнительные органы инструкции по организации перевозок несовершеннолетних, в которых четко прописаны требования к сопровождению, техническому состоянию транспорта, наличию необходимых документов и ответственности сопровождающих лиц", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 апреля команда детского футбольного клуба из Павлодара попала в ДТП по дороге в Астану. В микроавтобусе, который опрокинулся во время обгона грузовика, находились 16 подростков и тренер, который скончался на месте происшествия.