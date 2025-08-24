Смертельное ДТП в области Абай: пострадавшую девочку бортом санавиации доставили в Семей

Борт санитарной авиации доставил в Семей третьего ребенка, пострадавшего в ДТП в области Абай, сообщает Zakon.kz.

В аварии погибли трое детей и еще трое получили различные травмы. Двоих пострадавших доставили в Астану, еще одна девочка осталась в районной больнице. 23 августа ее бортом санитарной авиации перевезли в детское отделение госпиталя Медицинского университета Семея.

"Из-за тяжести полученных травм и риска для жизни сразу доставить ребенка в областной центр не представлялось возможным. После постоянного наблюдения и обследований состояние пострадавшей было признано удовлетворительным для авиаперевозки, и было принято решение о ее переводе в Семей", – пояснили в Управлении здравоохранения области Абай.

С первых дней врачи госпиталя Медицинского университета Семей оказывали медицинскую помощь в Урджарской районной больнице и сопровождали ребенка в областной центр.

Сейчас девочка проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Ее состояние находится на личном контроле акима области Берика Уали.

Смертельное ДТП произошло 19 августа 2025 года около 16:00 в селе Бестерек в Урджарском районе области Абай. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в 10 м от дороги. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один – по дороге в медучреждение. Еще трое находятся в больнице с различными травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя водворили в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева на самолете военно-транспортной авиации Минобороны в область Абай вылетели астанинские врачи – нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

Позднее в акимате области Абай рассказали, какую помощь получат семьи троих детей, которые погибли в страшном ДТП.