И за крипту тоже: наркошоп с миллионными оборотами ликвидировали в Костанае

В Костанае ликвидирован наркошоп, где запрещенными веществами торговали не только за наличные и переводы. Расплатиться можно было даже криптовалютой, сообщает Zakon.kz.

По информации правоохранителей, интернет-магазин начал действовать с мая 2024 года. За это время удалось отследить более пяти тысяч сделок и подсчитать примерный оборот, который, если судить по платежным картам, составил более 100 млн тенге. По данным силовиков, клиентами наркошопа были свыше двух тысяч человек.

"В ходе обыска у подозреваемых обнаружили и изъяли марихуану и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и пять банковских карт", – говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

По версии следствия, для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов – подставных лиц, которые оформляли банковские карты, а потом обналичивали крупные суммы, скрывая их незаконное происхождение.

Для транспортировки наркотиков подозреваемые приобрели два автомобиля и мотоцикл, которые также были оформлены на доверенных лиц.

"С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается", – сообщили в Нацгвардии.

В ликвидации наркошопа принимали участие сразу несколько ведомств – Департамент АФМ по Костанайской области, прокуратура и подразделения специального назначения "Бүркіт" Национальной гвардии МВД РК.

Ранее в Алматы ликвидировали фитолабораторию. В ходе спецоперации изъята крупная партия марихуаны и задержан подозреваемый.