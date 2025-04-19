Спасение жительницы Семея из пожара попало на видео
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Семее из огня спасли женщину. Пока ей оказывали врачебную помощь, в ее доме спасателям удалось остановить распространение пожара, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, возгорание частного жилого дома произошло по ул. Пржевальского.
"Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли владелицу дома. Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня", – отмечается в сообщении телеграм-канала "112" .
Ранее был опубликован фоторепортаж, как выглядят дома и участки после крупного пожара в пригороде Семея.
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