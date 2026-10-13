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Происшествия

В студенческом общежитии вспыхнул пожар: администрация экстренно эвакуировала жильцов

Пожар, дом, спасатель, автолестница, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 04:47 Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске по улице 30-й Гвардейской дивизии произошел пожар в комнате студенческого общежития, расположенной на девятом этаже, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 13 октября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, администрация общежития оперативно организована эвакуация жильцов.

"Прибывшие пожарные расчеты приступили к тушению и благодаря слаженным действиям ликвидировали возгорание на площади 16 кв. м, не допустив распространения огня", – проинформировали в МЧС.

Спасатели во время тушения использовали автолестницу и пожарный ствол. Сообщается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Днем ранее, 12 октября 2026 года, крупный пожар произошел в Астане. По данным ведомства, по прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление.

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Камила Салкымбаева
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