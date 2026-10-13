В студенческом общежитии вспыхнул пожар: администрация экстренно эвакуировала жильцов
Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске по улице 30-й Гвардейской дивизии произошел пожар в комнате студенческого общежития, расположенной на девятом этаже, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 13 октября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, администрация общежития оперативно организована эвакуация жильцов.
"Прибывшие пожарные расчеты приступили к тушению и благодаря слаженным действиям ликвидировали возгорание на площади 16 кв. м, не допустив распространения огня", – проинформировали в МЧС.
Спасатели во время тушения использовали автолестницу и пожарный ствол. Сообщается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Днем ранее, 12 октября 2026 года, крупный пожар произошел в Астане. По данным ведомства, по прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение и сильное задымление.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript