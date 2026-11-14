Рабочего придавило металлическими балками в Акмолинской области

Ночью 14 ноября в городе Ерейментау на территории одного из ТОО во время проведения резочных работ произошел несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

В МЧС рассказали, что мужчину придавило металлическими балками. В результате он не смог самостоятельно выбраться и нуждался в помощи спасателей.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели извлекли пострадавшего из-под металлических конструкций и передали его бригаде скорой медицинской помощи". МЧС РК

Спасатели напоминают: при проведении производственных и монтажных работ необходимо строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.

Недавно в Павлодаре пенсионерка во время прогулки упала с пятиметрового обрыва вдоль Иртыша. Прибыв на место, было установлено местонахождение пострадавшей и начаты спасательные работы. С помощью специального снаряжения и носилок был организован подъем женщины с высоты около пяти метров.