Тревожные кадры спасения новорожденного малыша показали в МЧС

Фото: pixabay

Новорожденного ребенка спасали в Восточно-Казахстанской области. Малыша экстренно доставили на вертолете из Риддера в Усть-Каменогорск, где передали врачам, сообщает Zakon.kz.

Тревожными кадрами поделились в пресс-службе МЧС РК. "Пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Руслан Агламбеков и Олег Алфеев совершили транспортировку малыша на вертолете "Ми-8" для оказания экстренной медицинской помощи. На борту ребенка сопровождали врачи санитарной авиации", – сообщили в министерстве. Благодаря профессионализму пилотов и врачей полет прошел благополучно и малыша благополучно доставили в медучреждение. 7 апреля 70-летнего жителя района Зайсан экстренно доставили вертолетом МЧС в одну из больниц Усть-Каменогорска.

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