Тревожные кадры спасения новорожденного малыша показали в МЧС
Фото: pixabay
Новорожденного ребенка спасали в Восточно-Казахстанской области. Малыша экстренно доставили на вертолете из Риддера в Усть-Каменогорск, где передали врачам, сообщает Zakon.kz.
Тревожными кадрами поделились в пресс-службе МЧС РК.
"Пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Руслан Агламбеков и Олег Алфеев совершили транспортировку малыша на вертолете "Ми-8" для оказания экстренной медицинской помощи. На борту ребенка сопровождали врачи санитарной авиации", – сообщили в министерстве.
Благодаря профессионализму пилотов и врачей полет прошел благополучно и малыша благополучно доставили в медучреждение.
7 апреля 70-летнего жителя района Зайсан экстренно доставили вертолетом МЧС в одну из больниц Усть-Каменогорска.
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