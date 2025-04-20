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Происшествия

Тревожные кадры спасения новорожденного малыша показали в МЧС

Скорая помощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 14:01 Фото: pixabay
Новорожденного ребенка спасали в Восточно-Казахстанской области. Малыша экстренно доставили на вертолете из Риддера в Усть-Каменогорск, где передали врачам, сообщает Zakon.kz.

Тревожными кадрами поделились в пресс-службе МЧС РК.

"Пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Руслан Агламбеков и Олег Алфеев совершили транспортировку малыша на вертолете "Ми-8" для оказания экстренной медицинской помощи. На борту ребенка сопровождали врачи санитарной авиации", – сообщили в министерстве.

Благодаря профессионализму пилотов и врачей полет прошел благополучно и малыша благополучно доставили в медучреждение.

7 апреля 70-летнего жителя района Зайсан экстренно доставили вертолетом МЧС в одну из больниц Усть-Каменогорска.

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Андрей Дюсупов
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