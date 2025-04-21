На замакима Шымкента Руслана Берденова совершено вооруженное нападение
Фото: акимат Шымкента
21 апреля 2025 года заместителя акима города Шымкента ранили из оружия, выстрелив несколько раз, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел около 20:30 возле здания акимата города, пишет "Казинформ".
В результате он получил огнестрельные ранения в область бедра и плеча и был госпитализирован, сообщили в городском Департаменте полиции.
Подозреваемый задержан, ведется расследование.
Депутат Руслан Берденов получил должность в акимате Шымкента в феврале 2025 года.
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