Вооруженное нападение на Руслана Берденова: в акимате Шымкента сделали заявление

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек сегодня, 23 апреля 2025 года, на брифинге выступил с заявлением касательно вооруженного нападения на своего коллегу – замакима города Руслана Берденова, сообщает Zakon.kz.

По его словам, когда это произошло, и аким города Габит Сыздыкбеков, и все его заместители, и руководитель аппарата акима были на работе.

"Мы все вышли на место происшествия, были вызваны полиция и скорая помощь. После Руслана Берденова быстро доставили в больницу. Подозреваемого задержали на месте преступления. Операция, которая длилась длительное время, была проведена в городской клинической больнице №1. Почему я все это говорю? Потому что в социальных сетях распространилась различная информация. Мы, все заместители акима, были в больнице, пока не завершилась операция. Примерно в 02:00, когда завершилась операция, мы разошлись по домам. То есть мы и аким города Габит Абдимажитович держали ситуацию под полным контролем", – сказал Сарсен Куранбек.

Замакима поблагодарил сотрудников Департамента полиции Шымкента, прокуратуры города и медицинский персонал за своевременно принятые меры.

"То, что с момента происшествия и по настоящее время мы не выходим в социальные сети и не даем никаких комментариев, связано с тем, что мы не уполномочены. На это уполномочены полицейские. В настоящее время ведется расследование, которое находится под контролем прокуратуры". Сарсен Куранбек

Он отметил, что не знает о причинах нападения.

"Почему этот человек пошел на преступление, мы точно сказать не можем, даже не имеем на это права, мы не уполномочены. Чтобы расследование велось правильно, мы не можем давать никаких комментариев. Все комментарии по итогам расследования или при передаче дела в суд будут даны вам со стороны Департамента полиции". Сарсен Куранбек

Также замакима отметил, что обсуждаются различные версии, почему подозреваемый пошел на такое преступление.

"Насколько нам известно, ни одна из них не соответствует действительности. Еще раз повторю, следствие поставит свою точку. Возможно, кто знает, у человека было не в порядке психоэмоциональное состояние, возможно, на это повлияли другие обстоятельства, психотропные вещества или другие вещи. И об этом мы не можем сказать. В связи с этим такое краткое заявление. Я уверен, что у вас будут еще вопросы, но нам больше нечего сказать". Сарсен Куранбек

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова совершено 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. Инцидент произошел около 20:30 возле здания городского акимата.

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По факту нападения на Руслана Берденова полиция завела уголовное дело. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию.