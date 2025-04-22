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Происшествия

В Костанае мужчина загорелся внутри автомобиля

Костанай, автомобиль, пожар , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 21:31 Фото: Instagram/alau.tv
Житель Костаная вспыхнул внутри собственной машины. Трагедия случилась в ночь на 22 апреля в одном из городских дворов, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии, мужчина достал канистру с бензином из багажника и сел в машину, возможно облив себя. После возгорания он выбежал из автомобиля, и свидетели происшествия смогли сбить с него пламя.

"По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

По какой статье идет разбирательство, правоохранители не уточнили.

В пресс-службе областного Управления здравоохранения рассказали, что пострадавшего мужчину оперативно доставили в больницу. Он находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Ранее в Костанае разбирались с происшествием в стенах городского центра для особенных детей, где воспитатель прижгла утюгом ногу ребенка. С заявлением в полицию обратилась директор учреждения.

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Андрей Дюсупов
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