В Костанае мужчина загорелся внутри автомобиля

Житель Костаная вспыхнул внутри собственной машины. Трагедия случилась в ночь на 22 апреля в одном из городских дворов, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии, мужчина достал канистру с бензином из багажника и сел в машину, возможно облив себя. После возгорания он выбежал из автомобиля, и свидетели происшествия смогли сбить с него пламя.

"По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

По какой статье идет разбирательство, правоохранители не уточнили.

В пресс-службе областного Управления здравоохранения рассказали, что пострадавшего мужчину оперативно доставили в больницу. Он находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Ранее в Костанае разбирались с происшествием в стенах городского центра для особенных детей, где воспитатель прижгла утюгом ногу ребенка. С заявлением в полицию обратилась директор учреждения.